Inicia el Operativo de Fiestas Patrias 2025 con más de 12 mil agentes en servicio.

La Policía Nacional anunció que más de 12 mil miembros de la fuerza pública y de los estamentos de atención de emergencias serán desplegados a nivel nacional como parte del Operativo de Fiestas Patrias 2025 , con el objetivo de garantizar la seguridad de los viajeros hacia el interior del país y en la ciudad de Panamá.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Cinco carriles hacia Arraiján

Inicia a las 2:30 p.m. en la Avenida de Los Mártires (BDA).

Culmina en Burunga, Arraiján cabecera.

Tres carriles hacia La Chorrera

Inicia 3:30 p.m. en el Puente de Burunga.

Culmina en el T.C.T. de Vista Alegre.

Sábado 1 de noviembre: 6:00 a.m. - 6:00 p.m.

Domingo 2 de noviembre: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Tres carriles hacia el interior

Inicia a las 2:30 p.m. en la Avenida de Los Mártires (BDA).

Culmina en Burunga, Arraiján cabecera.

Tres carriles hacia La Chorrera

Inicia en El Nazareno de La Chorrera y culmina en Sajalices de Capira.

Inicia en Sajalices de Capira y finaliza en San José de San Carlos.

Retorno hacia Panamá

Miércoles 5 de noviembre: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Tres carriles de retorno

Inicia en Campana de Capira y culmina en El Nazareno de La Chorrera.

Comienza en San José de San Carlos y finaliza en Sajalices de Capira.

Embed - Policía Nacional de Panamá on Instagram: "#SeguridadVial | Conoce el dispositivo de inversión de carriles que se implementará durante las #FiestasPatrias para garantizar un tránsito más fluido y seguro. ¡Planifica tu ruta con anticipación! #DiosYPatria" View this post on Instagram A post shared by Policía Nacional de Panamá (@policiadepanama)

Cierres y desvíos de vías por Desfiles Patrios en Casco Viejo y Vía España

Ruta 1: Casco Viejo

Los cierres y desvíos en el Casco Viejo iniciarán a las 6:00 a.m. ambos días. Las restricciones son:

Desde la Calle 3ra de Casco Antiguo hasta la Avenida Balboa con Calle 26.

La Cinta Costera permanecerá cerrada desde el tramo marino hasta el Mercado de Marisco.

La Avenida Balboa estará cerrada desde la Avenida Ecuador hasta la Avenida B.

El transporte público deberá movilizarse desde la Calle 45 hacia la Avenida Martín Sosa.

Ruta 2: Vía España

En la Vía España, los cierres y desvíos también comenzarán a las 6:00 a.m. ambos días:

Los cierres y desvíos en la segunda ruta, el Vía España, también iniciarán desde las 6:00 a.m. para ambos días de desfiles.

Desde la estación de la Iglesia del Carmen hasta la estación de Vía Argentina.

El transporte público deberá desplazarse desde la Vía Brasil hacia la Vía Ramón Arias.