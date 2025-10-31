Inicia el Operativo de Fiestas Patrias 2025 con más de 12 mil agentes en servicio.

La Policía Nacional anunció que más de 12 mil miembros de la fuerza pública y de los estamentos de atención de emergencias serán desplegados a nivel nacional como parte del Operativo de Fiestas Patrias 2025, con el objetivo de garantizar la seguridad de los viajeros hacia el interior del país y en la ciudad de Panamá.
Cinco carriles hacia Arraiján
- Inicia a las 2:30 p.m. en la Avenida de Los Mártires (BDA).
- Culmina en Burunga, Arraiján cabecera.
Tres carriles hacia La Chorrera
- Inicia 3:30 p.m. en el Puente de Burunga.
- Culmina en el T.C.T. de Vista Alegre.
Sábado 1 de noviembre: 6:00 a.m. - 6:00 p.m.
Domingo 2 de noviembre: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Tres carriles hacia el interior
- Inicia a las 2:30 p.m. en la Avenida de Los Mártires (BDA).
- Culmina en Burunga, Arraiján cabecera.
Tres carriles hacia La Chorrera
- Inicia en El Nazareno de La Chorrera y culmina en Sajalices de Capira.
- Inicia en Sajalices de Capira y finaliza en San José de San Carlos.
Retorno hacia Panamá
Miércoles 5 de noviembre: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Tres carriles de retorno
- Inicia en Campana de Capira y culmina en El Nazareno de La Chorrera.
- Comienza en San José de San Carlos y finaliza en Sajalices de Capira.
Cierres y desvíos de vías por Desfiles Patrios en Casco Viejo y Vía España
Ruta 1: Casco Viejo
Los cierres y desvíos en el Casco Viejo iniciarán a las 6:00 a.m. ambos días. Las restricciones son:
- Desde la Calle 3ra de Casco Antiguo hasta la Avenida Balboa con Calle 26.
- La Cinta Costera permanecerá cerrada desde el tramo marino hasta el Mercado de Marisco.
- La Avenida Balboa estará cerrada desde la Avenida Ecuador hasta la Avenida B.
- El transporte público deberá movilizarse desde la Calle 45 hacia la Avenida Martín Sosa.
Ruta 2: Vía España
En la Vía España, los cierres y desvíos también comenzarán a las 6:00 a.m. ambos días:
- Desde la estación de la Iglesia del Carmen hasta la estación de Vía Argentina.
- El transporte público deberá desplazarse desde la Vía Brasil hacia la Vía Ramón Arias.