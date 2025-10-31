Panamá Nacionales -  31 de octubre de 2025 - 12:33

Inicia el Operativo de Fiestas Patrias 2025 con más de 12 mil agentes en servicio

La Policía Nacional anunció que más de 12 mil miembros de la fuerza pública serán desplegados como parte del Operativo de Fiestas Patrias 2025.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional anunció que más de 12 mil miembros de la fuerza pública y de los estamentos de atención de emergencias serán desplegados a nivel nacional como parte del Operativo de Fiestas Patrias 2025, con el objetivo de garantizar la seguridad de los viajeros hacia el interior del país y en la ciudad de Panamá.

Inversión de carriles por Fiestas Patrias 2025

Salida hacia el interior

Viernes 31 de octubre: de 2:30 p.m. a 7:00 p.m.

Cinco carriles hacia Arraiján

  • Inicia a las 2:30 p.m. en la Avenida de Los Mártires (BDA).
  • Culmina en Burunga, Arraiján cabecera.

Tres carriles hacia La Chorrera

  • Inicia 3:30 p.m. en el Puente de Burunga.
  • Culmina en el T.C.T. de Vista Alegre.

Sábado 1 de noviembre: 6:00 a.m. - 6:00 p.m.

Domingo 2 de noviembre: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Tres carriles hacia el interior

  • Inicia a las 2:30 p.m. en la Avenida de Los Mártires (BDA).
  • Culmina en Burunga, Arraiján cabecera.

Tres carriles hacia La Chorrera

  • Inicia en El Nazareno de La Chorrera y culmina en Sajalices de Capira.
  • Inicia en Sajalices de Capira y finaliza en San José de San Carlos.

Retorno hacia Panamá

Miércoles 5 de noviembre: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Tres carriles de retorno

  • Inicia en Campana de Capira y culmina en El Nazareno de La Chorrera.
  • Comienza en San José de San Carlos y finaliza en Sajalices de Capira.
Cierres y desvíos de vías por Desfiles Patrios en Casco Viejo y Vía España

Ruta 1: Casco Viejo

Los cierres y desvíos en el Casco Viejo iniciarán a las 6:00 a.m. ambos días. Las restricciones son:

  • Desde la Calle 3ra de Casco Antiguo hasta la Avenida Balboa con Calle 26.
  • La Cinta Costera permanecerá cerrada desde el tramo marino hasta el Mercado de Marisco.
  • La Avenida Balboa estará cerrada desde la Avenida Ecuador hasta la Avenida B.
  • El transporte público deberá movilizarse desde la Calle 45 hacia la Avenida Martín Sosa.

Ruta 2: Vía España

En la Vía España, los cierres y desvíos también comenzarán a las 6:00 a.m. ambos días:

Los cierres y desvíos en la segunda ruta, el Vía España, también iniciarán desde las 6:00 a.m. para ambos días de desfiles.

  • Desde la estación de la Iglesia del Carmen hasta la estación de Vía Argentina.
  • El transporte público deberá desplazarse desde la Vía Brasil hacia la Vía Ramón Arias.
Detallan operativo de seguridad por Fiestas Patrias 2025

Algunos distritos en Chiriquí aún están bajo alerta por lluvias

Inversión de carriles hacia el interior inicia a las 2:30 p.m.

