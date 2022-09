Inicia en Panamá la audiencia del caso Odebrecht

"Hay suficientes elementos que van a permitir sancionar a estas personas, exfuncionarios públicos por lucrar con el dinero del Estado. Las partes alegarán su vulneración de derechos, Ministerio Público tiene su argumento que defiende la postura de que no hay una vulneración de un doble juzgamiento y eso se va a debatir en acto de audiencia", indicó

Entre las incidencias registradas en la primera hora de audiencia están que los hermanos Martinelli Linares, quienes participaban de forma virtual y se encuentran privados de libertad en Estados Unidos, renunciaron a su derecho a estar presente, a lo cual la jueza Marquínez accedió.

Igualmente, los abogados defensores Shirley Castañeda y Alejandro Pérez solicitaron la suspensión de la audiencia por recusación presentada en la que se señala la falta de competencia del Tribunal para realizar la audiencia, la misma fue rechazada por la juez Tercera Liquidadora de Causas Penales, sustentando que no existen méritos ni fundamentos de derecho para que se dé la suspensión.

Además, la defensa del expresidente Martinelli volvió a invocar el principio de especialidad, a lo que la Fiscalía recordó que dicho principio no es permanente, sino que se supedita a una protección temporal que finaliza cuando se cumple con alguna de las excepciones, además de que hay varios pronunciamientos de los tribunales que han sostenido que no aplica el principio de especialidad y no ampara al exmandatario; este planteamiento recibió el apoyo del abogado querellante Carlos Enrique Muñoz Pope; además la jueza remarcó que el Tribunal se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre el principio de especialidad.

La defensa del exministro Frank De Lima solicitó la prescripción en la causa por el delito de corrupción de servidores públicos en beneficio de su representado, ante lo cual la Fiscalía señaló que en efecto esta acción penal estaría prescrita tomando en cuenta que según lo establecido, la acción penal prescribe en un plazo de seis años para los delitos sancionados con pena de prisión que no supere los seis años como es el caso del delito de corrupción de servidores públicos. La jueza admitió esta prescripción, sin embargo, se mantiene vinculado a la presente causa por el delito de blanqueo de capitales.

Por su parte, el abogado Alfredo Vallarino informó que acaba de recibir información respecto a un hábeas corpus que fue puesto para todas las personas vinculadas al proceso, detallando que el magistrado del Tribunal Superior de Descarga ha ordenado que todos los vinculados sean puestas a órdenes de dicho Tribunal, por lo que el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales no puede continuar con la audiencia y solicitó que sea suspendida.

Frente a esto, la Fiscalía y el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales señalaron que no tenían conocimiento hasta este momento sobre esta decisión; y el abogado querellante indicó que si hay una decisión del Tribunal Superior se debe tomar una decisión y verificar la veracidad de dicha información.

La jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloísa Marquínez, procedió a decretar un receso hasta las 2:30 p.m.

La audiencia está programada hasta el 30 de septiembre a cargo de la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloísa Marquínez, y será transmitida a través de los medios de comunicación y plataformas digitales, así como en el canal de YouTube del Órgano Judicial.

El abogado Carlos Enrique Muñoz Pope fue designado como apoderado judicial por el querellante, el ministro de Seguridad Pública.

Finalizada esta audiencia se espera que la jueza determine si hay mérito para un llamamiento a juicio por caso Odebrecht.

Cabe mencionar que la audiencia preliminar había sido programada del 18 de julio al 5 de agosto como fecha principal, sin embargo, ante la inasistencia de varios abogados defensores y las excusas presentadas, fue suspendida y reprogramada para la fecha alterna del 12 al 30 de septiembre.

LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN CASO ODEBRECHT SON LOS SIGUIENTES:

Mahmad Daud Hassan, fiscal superior Anticorrupción

Ruth Morcillo, fiscal superior especial Anticorrupción

Jenisbeth Malek, fiscal de circuito

Thalía Palacios, fiscal de circuito Anticorrupción

Olmedo Gómez, fiscal adjunto de la Fiscalía Anticorrupción

IMPUTADOS Y ABOGADOS DEFENSORES

Ricamar S.A. - Alma Lorena Cortés Úrsula Banz Vallarino - Roniel Ortiz Fernando Carreiro Muradas - Roniel Ortiz Ricardo Alberto Martinelli Berrocal - Shirley Castañeda (abogado sustituto Roniel Ortiz) Aurora Muradas Fraiz - Alfredo Vallarino y Ernesto Mora (abogado sustituto) María Rivera Vigas - Alejandro Pérez Saldaña José Porta Álvarez - Gladys Quintero Fuentes Juan Carlos Rosas – Gustavo Pereira Bianco Rosa Mari Molino – Gustavo Pereira Bianco Linda Gesto - Alma Lorena Cortés (Jaime Acosta) Navin Mohan Bhakta - Eduardo Raúl Sequeria Demetrio Papadimitriu - Nicolás Brea Roberto Brin Azcárraga - Nicolás Brea José Domingo Arias - Fernando Morales Magallón (abogado sustituto) Rodrigo Alonso Díaz Paredes - Pedro Meilán Javier Díaz Torres - Pedro Meilán Ricardo Martinelli Linares - Carlos Carrillo Gomila Luis Enrique Martinelli Linares - Carlos Carrillo Gomila Angelina Valero de Games - Carlos Carrillo Gomila Marcos Games - Carlos Carrillo Gomila Alexander Castellaneta - Carlos Carrillo Gomila Franco Castellante - Carlos Carrillo Gomila Jaumes Pamies Dolade – Abdel Almengor Cristina Lozano – Abdel Almengor María Bagatelas de Papadimitriu - Ana Belfon Maya Cikurel - Abilio Batista Domínguez (apoderado sustituto) Juan Francisco Mutio - Joy Torres Norberto Sanguinetti - Alexander Allard Rodríguez Francesc Xavier Pérez Jiménez (está en Andorra) Frank De Lima - Dinoska Montalvo José Federico Suárez Cedeño - Rosendo Miranda Sánchez Evelyn Ivette Vargas Reynaga - René Alberto Rodríguez González Alejandro Stanziola Conte - Marcos Vásquez Jaime Leonel Lasso del Castillo - Cosme Moreno Juan Carlos Varela - Erasmo Elías Muñoz y Orison Cogley (abogado principal y sustituto) Carlos Duboy Sierra - Arturo Vicente Sauri Muñoz (alternando la defensa de Jaime Ford Castro y de Aarón Mizrachi hasta la reincorporación de Abilio González) Danna Harrick - Arturo Vicente Sauri Muñoz (alternando la defensa de Jaime Ford Castro y de Aarón Mizrachi hasta la reincorporación de Abilio González) Michelle Marie Lasso Barraza - Johan Adolfo Barrios Madrigales Juan Antonio Niño - Aníbal Salas Jorge Alberto Rosas - Juan Carlos Ridríguez Jaime Ford Castro - Arturo Vicente Sauri Muñoz Aaron Mizrachi Malca - Arturo Vicente Sauri Muñoz Gonzalo Eduardo Monteverde - Fernando Peñuelas (defensa pública) María Isabel Carmona - Fernando Peñuelas (defensa pública) Liz Helena Sousa - Fernando Peñuelas (defensa pública) Barry William Herman - Fernando Peñuelas (defensa pública) Paulo César Miranda - Fernando Peñuelas (defensa pública) Francisco Javier Pérez - Fernando Peñuelas (defensa pública) Francisco José Pérez Ferreira, abogado Jorge Luis Lau

En la audiencia también participan los abogados Luis Carlos Tapia Rodríguez y Ricardo Masa Moreno por parte de la defesna pública.

Antecedentes del caso Odebrecht

El escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht fue destapado en el año 2015 y a finales de 2016 la misma admitió ante la justicia de Estados Unidos haber pagado 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios de 12 países de África y Latinoamérica, entre los que se incluye Panamá. La investigación culminó el 14 de octubre de 2020.

Odebrecht reconoció haber pagado más de 50 millones de dólares en sobornos en Panamá, en el período 2009-2014.

En el 2017 directivos de Odebrecht y el Ministerio Público de Panamá firmaron un acuerdo de colaboración eficaz, y se impuso una multa de 220 millones de dólares a la empresa, con plazo de pago de 12 años.

El expediente del caso Odebrecht consta de 2,756 tomos, con más de un millón 100 mil fojas.