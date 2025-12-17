Panamá Nacionales -

Instalan Comisión Nacional de Salud Especializada para fortalecer acceso a medicamentos

Este miércoles 17 de diciembre fue instalada la Comisión Nacional de Salud Especializada, que estará integrada por especialistas técnicos del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), para fortalecer la gestión para la compra de medicamentos para ambas instituciones. Esta comisión buscará negociaciones directas con casas farmacéuticas con el objetivo de obtener mejores precios y garantizar la calidad de medicamentos.