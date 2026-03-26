CSS recibe nuevo cargamento de medicamentos para pacientes crónicos

La Caja de Seguro Social ( CSS ) recibió este jueves un nuevo cargamento de medicamentos destinados a pacientes con enfermedades crónicas y otros padecimientos. Según la entidad, el lote incluye fármacos de alta demanda como Amlodipina (5 mg), Irbesartán (300 mg), hierro en ampollas y ácido hialurónico.

Esta entrega forma parte de una estrategia integral para garantizar el abastecimiento óptimo en las farmacias de la institución a nivel nacional.

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Inversión estratégica en salud

Para asegurar la sostenibilidad del suministro, la CSS ha gestionado las siguientes adjudicaciones:

Medicamentos generales: 282 renglones por un monto de B/.77.9 millones.

Medicamentos biológicos: 47 renglones por B/.72.6 millones.

Próximas licitaciones: Se evalúa la compra de antirretrovirales y otros productos estratégicos.

Asimismo, avanza la implementación del decreto de compras conjuntas entre el Ministerio de Salud (MINSA) y la CSS, que abarca 376 medicamentos para optimizar los costos y mejorar la disponibilidad inmediata para el paciente.