Panamá Nacionales -  26 de marzo de 2026 - 16:25

CSS recibe nuevo cargamento de medicamentos para pacientes crónicos

La CSS recibió fármacos de alta demanda como Amlodipina (5 mg), Irbesartán (300 mg) y hierro en ampollas.

CSS recibe Irbesartán (300 mg) en el nuevo lote de medicamentos. 

CSS recibe Irbesartán (300 mg) en el nuevo lote de medicamentos. 

CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) recibió este jueves un nuevo cargamento de medicamentos destinados a pacientes con enfermedades crónicas y otros padecimientos. Según la entidad, el lote incluye fármacos de alta demanda como Amlodipina (5 mg), Irbesartán (300 mg), hierro en ampollas y ácido hialurónico.

Esta entrega forma parte de una estrategia integral para garantizar el abastecimiento óptimo en las farmacias de la institución a nivel nacional.

Inversión estratégica en salud

Para asegurar la sostenibilidad del suministro, la CSS ha gestionado las siguientes adjudicaciones:

  • Medicamentos generales: 282 renglones por un monto de B/.77.9 millones.
  • Medicamentos biológicos: 47 renglones por B/.72.6 millones.
  • Próximas licitaciones: Se evalúa la compra de antirretrovirales y otros productos estratégicos.

Asimismo, avanza la implementación del decreto de compras conjuntas entre el Ministerio de Salud (MINSA) y la CSS, que abarca 376 medicamentos para optimizar los costos y mejorar la disponibilidad inmediata para el paciente.

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