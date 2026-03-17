Panamá Nacionales -  17 de marzo de 2026 - 09:45

CSS reporta hurto de medicamentos en Chiriquí; Ministerio Público investiga

La CSS implementó la plataforma logística SALMI para optimizar el almacenamiento, distribución y trazabilidad de los fármacos.

CSS reporta hurto de medicamentos en Chiriquí.

CSS reporta hurto de medicamentos en Chiriquí.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP) por la presunta sustracción y pérdida de medicamentos en la provincia de Chiriquí. Tras la notificación, la fiscalía inició una investigación de oficio para identificar a los responsables del hecho que afecta tanto a los pacientes como al patrimonio institucional.

El director general de la CSS, Dino Mon, señaló que las autoridades fueron alertadas inmediatamente tras detectar las anomalías. Como medida de control, la entidad implementó la plataforma logística SALMI en 32 unidades ejecutoras. Esta herramienta optimiza el almacenamiento, distribución y trazabilidad de los fármacos, permitiendo un registro detallado que dificulta las manipulaciones internas.

Con estas medidas, la institución busca garantizar la transparencia en la gestión de insumos y evitar futuras pérdidas dentro de la red sanitaria.

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