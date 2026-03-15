CSS explica cómo descargar la ficha digital de marzo 2026

La Caja de Seguro Social de Panamá (CSS) recordó a los asegurados que pueden consultar y descargar su ficha digital a través de la plataforma Mi Caja Digital, una herramienta en línea que permite acceder a información laboral y de cotizaciones.

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La entidad también explicó el proceso para crear una cuenta en el sistema, en caso de que el usuario aún no esté registrado.

Mi Caja Digital: así puedes descargar tu ficha de la CSS

Unas 3 mil 085 empresas participaron de la inducción sobre la Ficha Digital Archivo

Si el asegurado no posee una cuenta en Mi Caja Digital, deberá ingresar a la opción “Crear cuenta” y proporcionar la siguiente información:

Número obrero patronal

Tipo de documento

Número de cédula o pasaporte

La Caja de Seguro Social de Panamá aclaró que esta herramienta tiene carácter informativo, por lo que cualquier consulta específica debe realizarse directamente en las agencias de atención al asegurado.

Cómo descargar la ficha digital

Los usuarios pueden descargar su ficha digital siguiendo estos pasos:

Ingresar a Mi Caja Digital con su usuario y contraseña.

con su usuario y contraseña. Ir a la sección “Mis servicios” .

. Seleccionar la opción “Mi ficha digital” .

. Elegir el año 2026 y el mes de marzo .

. Descargar el archivo en formato PDF .

. Imprimir la ficha si se requiere para realizar trámites presenciales.

Este documento suele ser solicitado para trámites laborales, bancarios o gestiones administrativas en Panamá.