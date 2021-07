Interpondrán denuncia ante el MP para que se investigue firma de desistimiento de Mauro Zúñiga en Caso Pinchazos

Cuarto Poder: 26 de julio de 2021 Telemetro Reporta

El defensor inicial de Mauro Zúñiga era el jurista Carlos Herrera Morán, sin embargo fue reemplazado por Carlos Ameglio Moncada.

Aclaró en el programa Cuarto Poder que la declaración jurada presentada por el jurista Ameglio Moncada, “se da posterior a la denuncia que yo he presentado de la situación de Mauro, Mauro a mí no me ha llamado ni a ningún miembro de su familia”.

Sobre el acuerdo económico con el expresidente Martinelli y la firma, Luis Guillermo Zúñiga indicó que “Mauro Zúñiga tiene una anulación de la voluntad, toda vez que es sometido por un tratamiento médico por parte de su esposa donde es fácilmente manipulable, y es lo que nos preocupa y no nos lo dejan ver”.

Por su parte, Ameglio Moncada, exhortó al licenciado Zúñiga a visitar a su hermano.

El jurista explicó que la querella presentada por su colega Carlos Herrera Morán en contra el exmandatario Martinelli “estuvo mal presentada y era deficiente...el licenciado se comió un importante requisito y dejó al Dr. Mauro Zúñiga sin el derecho a poder ejercer su acción restaurativa dentro del proceso”.

Sobre la capacidad de firmar de Mauro Zúñiga Araúz, el jurista Ameglio Moncada, expresó que tiene consigo la Declaración Jurada con fecha del 23 de julio del 2021, dada ante notario "con una fotografía firmando la escritura pública y su huella digital".

