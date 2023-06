Investigan muerte de sujeto que colisionó contra un autobús estacionado en Nuevo Tocumen

"Se desconoce si el sujeto recibió impactos de bala pues el cadáver hasta el momento permanecía dentro del auto y posteriormente vendrá medicatura forense que si tiene o no mantiene pero... a simple vista parece que no", subrayó el comisionado. "Se desconoce si el sujeto recibió impactos de bala pues el cadáver hasta el momento permanecía dentro del auto y posteriormente vendrá medicatura forense que si tiene o no mantiene pero... a simple vista parece que no", subrayó el comisionado.

La víctima se encontraba dentro de un auto que colisionó contra un bus que se encontraba estacionado.#TReporta pic.twitter.com/tQYuoNEuJE — Telemetro Reporta (@TReporta) June 8, 2023

Con este hecho se suma a un quinto caso de hecho de sangre, durante la madrugad de este jueves, la Policía reportaba de cuatro homicidios que se registraron en las últimas horas en Calidonia, Juan Díaz y San Miguelito.

Por tal motivo la Policía Nacional desarrolla operativos para dar con la aprehensión de implicados en hechos de sangre y otros delitos.

Información en Desarrollo...