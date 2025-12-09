ITSE realizará la Prueba PIENSE II el 17 de diciembre

El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) informó que el próximo miércoles 17 de diciembre realizará la Prueba PIENSE II, dirigida a todos los interesados en ingresar a alguna de las carreras que ofrece la institución para el próximo periodo académico.
Las inscripciones ya están abiertas y se mantendrán habilitadas hasta el jueves 11 de diciembre, en el área de Admisión del ITSE, en un horario extendido de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. El ITSE recordó que actualmente ofrece 16 carreras enfocadas en áreas estratégicas y de alta demanda laboral.
ITSE realizará la Prueba PIENSE II
Entre ellas figuran programas innovadores como:
- Inteligencia Artificial
- Logística
- Mantenimiento de Aeronaves
- Artes Culinarias
- Servicios Empresariales
- Ejecutivo Bilingüe
- Ciberseguridad
Todas las ofertas están diseñadas en articulación con el sector productivo, con el objetivo de garantizar una formación pertinente, actualizada y orientada a la empleabilidad.
Con la aplicación de la Prueba PIENSE II, el ITSE busca avanzar en su proceso de selección académica y continuar fortaleciendo su modelo educativo basado en competencias.