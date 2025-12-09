ITSE realizará la Prueba PIENSE II el 17 de diciembre

El Instituto Técnico Superior Especializado ( ITSE ) informó que el próximo miércoles 17 de diciembre realizará la Prueba PIENSE II, dirigida a todos los interesados en ingresar a alguna de las carreras que ofrece la institución para el próximo periodo académico.

Las inscripciones ya están abiertas y se mantendrán habilitadas hasta el jueves 11 de diciembre, en el área de Admisión del ITSE, en un horario extendido de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. El ITSE recordó que actualmente ofrece 16 carreras enfocadas en áreas estratégicas y de alta demanda laboral.

ITSE realizará la Prueba PIENSE II

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1998319206136451311?s=20&partner=&hide_thread=false El @ITSEpma llevará a cabo la Prueba PIENSE II el próximo miércoles 17 de diciembre, para los interesados en estudiar las carreras que ofrece la entidad.



Las inscripciones están abiertas hasta el jueves 11 de diciembre en Admisión del ITSE, en horario de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.… pic.twitter.com/LuiXqgwtbf — Telemetro Reporta (@TReporta) December 9, 2025

Entre ellas figuran programas innovadores como:

Inteligencia Artificial

Logística

Mantenimiento de Aeronaves

Artes Culinarias

Servicios Empresariales

Ejecutivo Bilingüe

Ciberseguridad

Todas las ofertas están diseñadas en articulación con el sector productivo, con el objetivo de garantizar una formación pertinente, actualizada y orientada a la empleabilidad.

Con la aplicación de la Prueba PIENSE II, el ITSE busca avanzar en su proceso de selección académica y continuar fortaleciendo su modelo educativo basado en competencias.