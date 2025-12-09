Panamá Nacionales -  9 de diciembre de 2025 - 07:32

ITSE realizará la Prueba PIENSE II el 17 de diciembre

El ITSE aplicará la Prueba PIENSE II el 17 de diciembre. Inscripciones abiertas hasta el 11. Ofrece 16 carreras en áreas innovadoras y de alta demanda.

El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) informó que el próximo miércoles 17 de diciembre realizará la Prueba PIENSE II, dirigida a todos los interesados en ingresar a alguna de las carreras que ofrece la institución para el próximo periodo académico.

Las inscripciones ya están abiertas y se mantendrán habilitadas hasta el jueves 11 de diciembre, en el área de Admisión del ITSE, en un horario extendido de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. El ITSE recordó que actualmente ofrece 16 carreras enfocadas en áreas estratégicas y de alta demanda laboral.

Entre ellas figuran programas innovadores como:

  • Inteligencia Artificial
  • Logística
  • Mantenimiento de Aeronaves
  • Artes Culinarias
  • Servicios Empresariales
  • Ejecutivo Bilingüe
  • Ciberseguridad

Todas las ofertas están diseñadas en articulación con el sector productivo, con el objetivo de garantizar una formación pertinente, actualizada y orientada a la empleabilidad.

Con la aplicación de la Prueba PIENSE II, el ITSE busca avanzar en su proceso de selección académica y continuar fortaleciendo su modelo educativo basado en competencias.

