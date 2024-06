Panamá Nacionales -

José Raúl Mulino advierte que si Ricardo Martinelli sale de la Embajada de Nicaragua, pierde su condición de asilado

El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, habló sobre la situación legal del expresidente Ricardo Martinelli, quien enfrenta un fallo de la Corte Suprema de Justicia por el caso New Bussines y una condición de asilado. Manifestó que no quiere tener un conflicto internacional, y si el expresidente sale de la Embajada de Nicaragua pierde su condición de asilado, por lo que no cree que cometa ese error. En otro tema señaló que realizará consultas sobre el problema de la Caja de Seguro Social (CSS). El próximo domingo no se pierda una entrevista completa con el nuevo mandatario.