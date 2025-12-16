Jóvenes del CEFODEA del MIDES reciben títulos y formación técnica para el empleo

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) graduó este martes a 21 jóvenes del Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes (CEFODEA), quienes culminaron de manera satisfactoria su proceso formativo académico y vocacional.

Además de obtener su título de premedia, los graduandos recibieron formación en diversas áreas vocacionales, entre ellas mecánica, informática, protocolo, chapistería y construcción. Este proceso fue complementado con talleres y jornadas de capacitación en habilidades blandas, aptitud laboral y desarrollo humano, orientadas a prepararlos para la vida y facilitar su inserción en el ámbito social y productivo.

Para la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, la entrega de certificados de graduación representa un motivo de profundo orgullo para el MIDES, institución que durante los últimos 17 meses ha enfocado sus esfuerzos en fortalecer y dignificar el CEFODEA como un espacio de oportunidades y transformación social para jóvenes del distrito de San Miguelito y áreas aledañas.

cefodea2025mides Ministra de Desarrollo Social Social (MIDES), Beatriz Carles, entrega certificados de graduación. MIDES

La articulación interinstitucional entre el MIDES, el Despacho de la Primera Dama, la empresa privada y el voluntariado permitió que el CEFODEA recibiera, por primera vez en los últimos 10 años, materiales e insumos para el taller de construcción y otras áreas, así como acceso a Internet en el taller de informática, servicio del que carecía desde 2017.

Asimismo, gracias al trabajo conjunto con la planta docente y la población estudiantil, se logró el remozamiento de las infraestructuras, la recuperación de áreas verdes, entre otras mejoras al centro.

El Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes (CEFODEA), ubicado en el distrito de San Miguelito, brinda atención a jóvenes que, por distintos motivos, desertan del sistema educativo regular o buscan una formación vocacional que les permita adquirir en corto tiempo habilidades generadoras de ingresos económicos.

Durante el año 2025, el CEFODEA atendió a una población de 44 estudiantes, y se proyecta incrementar la matrícula para el próximo año. Entre las metas de la ministra Beatriz Carles se encuentra alcanzar una matrícula de 100 estudiantes y dotar al centro, que cuenta con capacidad para atender hasta 200 jóvenes, de las mejores herramientas, a fin de garantizar una formación académica y técnica de calidad.