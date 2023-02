Juan Diego Vásquez no ve en la presidencia al vicepresidente Carrizo ASAMBLEA NACIONAL

"Yo le ruego a Dios y le ruego a la prudencia, que él se dé cuenta que no marca nada en ninguna encuesta (...) y que ojalá, de aquí a que él tenga pensado en hacer ese anuncio, él desista", fueron palabras del diputado en entrevista para medios de comunicación.

En cuanto al panorama político actual, Vásquez comentó para RPC Radio, que "lamentablemente el país tiene una crisis de liderazgos, que tal vez, está en su peor etapa. Es un momento en el que no se vaticinan o no se ven ni en futuro a las personas que más allá de las cualidades (...), no han logrado tener la conexión con el electorado, y al final, la democracia es en la urna".

En la noche de ayer, el vicepresidente Carrizo, anunció que dimitía al cargo de Ministro de la Presidencia, para iniciar su carrera como precandidato presidencial por el partido PRD.

