Juezas niegan la suspensión del juicio por 10 días a la defensa de Martinelli

Tras esta decisión la defensa del exmandatario indicó que no se les había dado las copias de las pruebas que había presentado la Fiscalía ni las anteriores ni las nuevas pruebas documentales ni testimoniales que habían presentado.

"La decisión es que se entregue, para nosotros es importante... Nosotros a diferencia del Ministerio Público tenemos que analizar sobre el juicio estos elementos. Solo tenemos 5 CD de más de 20... Lo cierto es que hay computadoras, discos de computadoras, discos compactos, a los que la defensa no ha tenido acceso. Además el director de Medicina Legal, Vicente Pachar, le había negado inicialmente a la defensa, haberse reunido con un testigo... luego lo condicionó y dio la autorización", señaló Lui Eduardo Camacho González, de la defensa del exmandatario.

Un miembro de la Fiscalía corroboró la decisión de las juezas y añadió que la defensa de Martinelli tuvo acceso a las pruebas en el juicio pasado.

"Hay una situación... ellos desde ayer dijeron que no tenían acceso al perito para prepararlo para el juicio. Tanto los peritos como los testigos son del proceso no del MInisterio Público. Es decisión voluntaria del proceso reunirse o no con la defensa. Todas las pruebas que fueron admitidas... la defensa tuvo acceso a todos los elementos de pruebas", añadió la fiscalía.

La fiscalía adelantó que para la tarde se espera el desahogo probatorio.

https://twitter.com/PGN_PANAMA/status/1418261358638997506 #Ahora| A solicitud del Ministerio Público, Tribunal de Juicio Oral niega solicitud de suspensión del juicio por 10 días para verificar pruebas, presentada por la defensa de un expresidente en el caso de Pinchazos. pic.twitter.com/tTErP1cL6V — Ministerio Público (@PGN_PANAMA) July 22, 2021

Previamente el fiscal González había indicado que presentaría a un testigo que le daría a las juezas un concepto de cómo funciona el Consejo Nacional de Seguridad.

Sobre esta acción, el fiscal agregó que se trajo a una persona conocedora de las interioridades de este Consejo e indicó que es importante que las juezas que llevan el juicio asuman este concepto, sin embargo González aclaró que este no es un testigo protegido.

A tempranas horas arribó el expresidente Martinelli, quien se negó a hablar de los acuerdos realizados con tres de los seis querellantes y una vez más indicó que este proceso era una pérdida de tiempo y que se trataba de un juicio político.

El exmandatario negó conocer la función del Consejo de Seguridad y también el software Pegasus, que en estos momentos causa un revuelo a nivel mundial por el espionaje a periodistas, políticos, mandatarios y figuras de alto perfil.

Sin embargo una hora después del arranque de la audiencia se retiró argumentando problemas de salud y se acotó que continuaría en la audiencia a través de Zoom, como se habría previsto inicialmente.

Hay que destacar que en el primer día de audiencia las partes realizaron la sustentación de la teoría del caso.