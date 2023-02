Karen Peralta y su conmovedor relato tras la filtración de video privados

"He sido víctima de delitos como la extorsión, porque todo inició solicitándole algunas fotos a mi hermana, con amenazas a mi hijo menor, igual haciendo sus necesidades fisiológicas como todo el mundo y vídeos de las intimidades que toda pareja tiene", manifestó la presentadora de televisión.

"Hay muchos grupos en el mercado negro, por decirlo así, con una plataforma con miles de vídeos de todo el mundo. Avanzando en la intención de saber el por qué, no dimos cuenta que esos vídeos están desde abril y octubre y no lo sabíamos", nos contó Karen Peralta.

"Es una persona anónima, las investigaciones están en proceso, y mi objetivo no es sólo contar mi historia, sino levantar mi voz como mujer, como madre, hay muchas manipuladas incluso por las personas más cercanas y niñas violadas", la artista tiene tiempo de pensar en el resto de las víctimas.

"Es una oportunidad que la vida me da para que las autoridades puedan robustecer la reglamentación más clara en cuanto a los delitos tecnológicos y una ruta a seguir", afirmó Karen Peralta.

"Mi esposo hoy también es violentado su intimidad, y también mis hijos. Tus hijos son expuestos y nadie está exento a esto, la maldad también existe y estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias", finalizó Karen Peralta.

Karen Peralta emite comunicado e interpone denuncia tras ser víctima de violación a su intimidad

La artista Karen Peralta rompió el silencio este martes, 31 de enero, y publicó un comunicado en el que aseguró que fue vulnerada su intimidad y la de su familia, por un hacker que violó el sistema de cámaras de seguridad de su residencia e intentaron extorsionarla.

“Hoy soy motivo de burlas por un acto ‘fisiológico’, propio de la naturaleza del ser humano, pero más allá de eso, el acto de delincuencia digital del que nadie está exento ha atentado contra la seguridad de mi hogar y nuestro derecho a la intimidad”, relató en la nota.

Karen Peralta.png Karen Peralta

Explica que las cámaras tenían el propósito de velar por la seguridad de su hijo, mientras ella y su esposo salían a trabajar. La también presentadora de televisión reveló a Metro Libre que, ante esta situación en la que fue amenazada, tuvo que enfrentar dos operaciones y se encuentra en medio del postparto, pues el parto de su hija se precipitó.

“Han sido días muy difíciles, de mucha confusión e incertidumbre, pero también de mucha unión y fortaleza”, contó Peralta.

La cantante presentó una denuncia formal en el Ministerio Público, donde aportó cada una de las evidencias y afirma que llegará hasta las últimas consecuencias; ya el caso se encuentra en investigación.