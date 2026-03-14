La Asociación Bancaria de Panamá advierte riesgos del proyecto sobre prescripción de deudas

La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) expresó su preocupación por los posibles efectos del Proyecto de Ley No. 388, relacionado con el reconocimiento administrativo de la prescripción de deudas.

"Más allá de su dudosa constitucionalidad, esta iniciativa podría tener implicaciones importantes para el acceso al crédito de personas, familias y empresas en el país", aseguró.

Sostiene que en Panamá, el sistema de crédito se sostiene en la confianza y en el compromiso de la gran mayoría de los clientes bancarios con el cumplimiento de sus obligaciones, lo que ha originado que la morosidad se mantiene en niveles estables y el crédito continúa siendo una herramienta fundamental para que miles de familias puedan adquirir una vivienda, emprender un negocio o enfrentar momentos importantes de su vida.

La asociación indica que algunas disposiciones del proyecto podrían generar un incentivo equivocado, propiciando que algunos deudores opten por esquivar sus compromisos hasta que su deuda prescriba, aprovechándose de la eliminación de toda referencia negativa en su historial de crédito como propone el proyecto de ley. En contraste, aquellos que, con esfuerzo y sacrificio, enfrentan la restructuración y pago de sus deudas, sí verán sus dificultades crediticias temporales reflejadas en su historial de crédito, lo que "podría enviar una señal injusta para quienes actúan con responsabilidad y debilitar las condiciones que hoy promueven la cultura de pago en Panamá".

El proyecto introduce una nueva e inadecuada ruta administrativa para la prescripción de deudas ante el banco, la Superintendencia de Bancos y eventualmente la Corte Suprema, mientras el proceso judicial tradicional seguiría vigente. Esta duplicidad podría generar mayor complejidad, costos e incertidumbre.

En cuanto al aumento de riesgos en el sistema de crédito, indicó que las condiciones para otorgar préstamos suelen volverse más estrictas. Esto puede traducirse en créditos más costosos, o más difíciles de obtener, afectando especialmente a familias, emprendedores y pequeñas empresas que dependen del financiamiento para avanzar y construir oportunidades.