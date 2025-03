La coalición Vamos de la Asamblea Nacional expulsa a tres diputados suplentes.

Aproximadamente 15 diputados suplentes de la bancada Vamos aparecen en las planillas del Legislativo, algunos de ellos con el cargo de técnicos.

Jorge Bloise, diputado de Vamos, resaltó que apuesta a que en las reformas electorales de los próximos comicios se logre discutir y establecer el estado para el cargo de suplentes.

"Vamos, responsablemente, siempre dijo que lo que no podías estar contratado en un cargo de suplente en el que no tuvieses una supervisión directa, en el que no tuvieses un horario fijo", detalló Bloise.