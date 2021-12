La CSJ se mantiene al tanto de la investigación sobre el presunto encuentro entre esposo de jueza y Martinelli

"El Ministerio Público está realizando una investigación y nosotros somos muy respetuosos de esa etapa y estamos esperando de cerca si hay algún elemento susceptible de que nosotros participemos y estamos a las órdenes, además de la colaboración que se nos solicite. Lo que nosotros no podemos es andar tomando medidas sin respetar los derechos o presumiendo actuaciones ilícitas cuando todavía no tenemos elementos de juicio suficiente, porque existe la independencia judicial y la independencia judicial existe cuando nos gusten los fallos y también cuando no nos gustan", acotó Fábrega.