"La generación de empleo no ha sido prioridad en Panamá, solo lo ha sido la vacunación", dice analista laboral

Anteriormente mencionó que se puede poner el enfoque en la salud, sin dejar de lado la situación económica del país.

Analista detalla la situación laboral en Panamá

De acuerdo con Quevedo, la crisis por falta de empleo no surgió en la pandemia, sino desde antes. “Lo que está ocurriendo con el desempleo no es por la pandemia, del 2011 a 2021 la población productiva creció en 716,000 personas, y el número de personas buscando empleo creció en 395,000. Además, tenemos 45,000 empleos formales menos, es decir la informalidad creció casi 11 puntos; esto, a pesar de tener la planilla estatal más alta de la historia, que entran 5,000 funcionarios por mes”, explicó.

Indicó que actualmente, hay 90,000 contratos del Mitradel versus 171,000 para el mismo período en el 2019, es decir, Panamá ha pasado de 34,200 contratos laborales por mes a 18,000.

Según Quevedo, en parte, esto se debe a la falta de seguridad jurídica. “Si no hay confianza para invertir, no hay inversión privada y si no hay inversión privada, no habrá empleo formal”.

Además, la construcción, el comercio y el turismo, están particularmente golpeados, dado que 1 de cada 3 trabajadores de Panamá están en estos sectores.