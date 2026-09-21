Panamá Nacionales -  21 de septiembre de 2026 - 18:05

Liberan 96 neonatos de tortugas marinas en Punta Chame

Un total de 96 neonatos de tortugas marinas fueron liberados desde el vivero de conservación de Punta Chame.

Liberan 96 neonatos de tortugas marinas en Punta Chame
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Ana Canto
Por Ana Canto

Un total de 96 neonatos de tortugas marinas fueron liberados desde el vivero de conservación de Punta Chame e iniciaron su recorrido hacia el mar, informó el Ministerio de Ambiente.

La entidad también detalló que 301 huevos de tortugas marinas fueron recolectados y reubicados en este sector como parte de las acciones desarrolladas durante la temporada de anidación.

“Junto a la Fundación Tortuguitas, reforzamos la protección de las tortugas marinas durante su temporada de anidación. Estas acciones las realizamos durante un operativo nocturno en Playa Cabezo y Playa Vivero, zona de amortiguamiento del Área Protegida Manglares de la Bahía de Chame, donde detectamos cuatro nidos de tortugas marinas”, destaca la entidad.

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