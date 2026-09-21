Liberan 96 neonatos de tortugas marinas en Punta Chame

Un total de 96 neonatos de tortugas marinas fueron liberados desde el vivero de conservación de Punta Chame e iniciaron su recorrido hacia el mar, informó el Ministerio de Ambiente.
“Junto a la Fundación Tortuguitas, reforzamos la protección de las tortugas marinas durante su temporada de anidación. Estas acciones las realizamos durante un operativo nocturno en Playa Cabezo y Playa Vivero, zona de amortiguamiento del Área Protegida Manglares de la Bahía de Chame, donde detectamos cuatro nidos de tortugas marinas”, destaca la entidad.