Lombana: "La ciudadanía no quiere reuniones para tomarse foto, quiere el compromiso de transformar el país"

El excandidato presidencial y líder del Movimiento Otro Camino Panamá, Ricardo Lombana , aclaró este martes que él no recibió una invitación para participar de una reunión de dirigentes de oposición, sino que la invitación fue para la Convención Panameñista, y cuestionó que hasta el momento no se ha dado a conocer a que compromisos se llegaron en el encuentro sostenido el domingo 13 de marzo.

Señaló que si lo hubieran invitado a una reunión de líderes políticos de oposición, lo primero que hubiera hecho sería solicitar la agenda, para conocer los temas que se abordarán y si habría un compromiso para realizar las transformaciones que se necesitan.

“Si a mí me convocan a una reunión de dirigentes o de líderes allí estaré siempre y cuando el propósito de la misma sea comprometerse frente a la nación y frente a los panameños, a hacer las transformaciones que la ciudadanía está exigiendo hoy. Si la reunión es para ponernos de acuerdo en cómo vamos a desmantelar la corrupción de la cual varios de esos partidos han sido los responsables, allí estaré, si la reunión es para definir y comprometerse frente a la nación en cómo vamos a llegar a Gobierno para desmantelar el clientelismo, el despilfarro de fondos y con ese dinero que se ha despilfarrado a lo largo de los años y con el que se le ha robado el futuro a muchos ciudadanos con la corresponsabilidad de muchos de eso partidos, para poner esos dineros al servicio de la salud, de la generación de empleos, de la seguridad, eso es lo que hay que discutir en cualquier reunión de dirigentes políticos hoy”, enfatizó Lombana.

Señaló que además, hasta el momento no se ha dado a conocer la conclusión a la que llegaron en la reunión sostenida por varios dirigentes de partidos políticos de oposición.

“Hay necesidad de conversar, pero hay que trazar una línea porque aquí hay gente es responsables de que nuestros hijos tengan su futuro en riesgo y eso no tienen grises, eso se trata con blanco y negro, y ese es el tipo de política que nosotros hacemos, no es una política de ‘wichi wachi’ y de me reuno así o me reuno asá, si nos vamos a reunir es de cara al país con una agenda. Si yo acepto que tengamos una reunión de dirigentes de oposición le tenemos que decir al país vamos a hablar de esto y vamos a comprometernos a llegar a un acuerdo sobre esto y créanme que esos acuerdos serán los que la población requiere y no cómo hacemos para ganar, porque las alianzas solo para ganar sin tener un acuerdo de nación no resultan”, puntualizó.