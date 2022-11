Luis Guerra niega "intercambio de figuritas" para su escogencia como magistrado del TE

"Por haber pertenecido a un partido político no debe satanizarse a ninguna persona, mi independencia me la va a dar mi capacidad para el puesto. Estar en un partido político es una decisión personal. Que busquen mis antecedentes, que me investiguen... sí hubo un intercambio de figuritas, de fulano o fulana, por Luis Guerra, presento mi renuncia al Tribunal Electoral porque yo no fui para que me intercambiaran figurita, fui a un concurso, a una entrevista igual que todos los demás, en las mismas condiciones", acotó en exclusiva a Telemetro Reporta tras asumir como magistrado.

Luis Guerra habla sobre su escogencia como magistrado del TE

Estas aclaraciones surgen dado que Guerra ha perteneció al Partido Revolucionario Democrático (PRD) por años, y renunció al colectivo antes de postularse como magistrado, lo que ha causado suspicacia respecto a su rol como fiscalizador electoral.

A quienes han cuestionado su independencia, el magistrado los invitó a investigar cómo fue su desempeño cuando fungió como alcalde de La Chorrera, y como director nacional de Asesoría Legal del Ministerio de Comercio.

"Yo tengo un recorrido político que garantiza un proceso transparente. Sé que es ser un precandidato, y quién mejor que alguien que ha vivido todo esto, para estar en la contienda", añadió.

El magistrado asegura que nadie lo invitó a postularse para el cargo, sino que nació de él al considerar que tiene la capacidad.

Por otro lado, Guerra confirmó que el ex vicepresidente de la Comisión Nacional de Elecciones del PRD, Edgar Zachrisson, sí trabaja en su despacho como asesor. Considera que Zachrison "tiene el manejo electoral que muy pocos ciudadanos tienen en este país", y dijo que en caso de detectar cualquiera anomalía, el Pleno del Tribunal Electoral tomará la medida.