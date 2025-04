Madre de la menor víctima de un intento de privación de libertad en Tocumen brinda declaraciones

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1910839328181289119&partner=&hide_thread=false La madre de la menor de 10 años que supuestamente intentaron privar de libertad el pasado domingo en Tocumen, contó la versión de los hechos. pic.twitter.com/uH2JbsHrf7 — Telemetro Reporta (@TReporta) April 11, 2025

"En el camino, ella (la mujer que le platicaba) le decía a la niña 'Yo te quiero volver a ver' (...) Que se esperaba de eso", dijo la madre de la menor.

Asimismo, expreso su disgusto con la medida impuesta por el juez sobre estas personas. "Lo que comentan a la hora de la audiencia, es que no hubo forcejeo, que no la obligaron (...) Mi hija tenía que perderse y no volverla a ver más nunca para que a esto le dieran importancia".

Ante esta situación, Mireilys comentó que su hija se ha disculpado con ella debido a las diligencias que han surgido tras el intento de rapto. Sin embargo, le explicó que no es culpable de lo sucedido, ya que en ningún momento solicitó ayuda de la mujer involucrada.

"Estoy indignada con la decisión (...) Si yo no peleo por esto, va a quedar en nada", señaló.

En la audiencia realizada días atrás, a esa mujer y al sujeto involucrados en el hecho se les impusieron las medidas cautelares de notificación periódica y el uso de brazaletes electrónicos.

La hombre investigado es un exmiembro de la Policía Nacional, quien fue dado de baja hace siete años. El juez otorgó únicamente cuatro meses para la investigación.