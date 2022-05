Magistrado Juncá asegura que sus decisiones son en apego a la ley y atribuye críticas a peleas políticas

Magistrado Alfredo Juncá habló sobre actuaciones y fallos del Tribunal Electoral

“Cuando a mí me llegó el expediente con el proyecto, créeme que no le hubiera dado el apoyo si no hubiese visto que realmente había una condición legal que el proyecto era correcto”, “en el Tribunal (Electoral) no podemos tomar decisiones en base a la calidad de la persona, si yo recibo un expediente, y estoy viendo que algo está mal, cómo puedo pasar por alto y no cumplir con la ley”, expresó.

Al insistirle sobre las cosas que pudieron haber incidido en esta decisión, señaló “denegación de justicia, hay ciertos procedimientos que deben llevarse adelante que no se llevaron a cabo”.

El magistrado Juncá dijo que es normal que grupos no favorecidos con las decisiones “riposten”, pero indicó que detrás de los recientes cuestionamientos hay intereses personales y peleas políticas.

"Lo que hay es una pelea politicoeconómica entre varios grupos, yo lo que pido es que esta pelea la lleven a la instancia que corresponde, no al Tribunal Electoral".

Se le preguntó a Juncá su opinión sobre el pronunciamiento emitido por el grupo Repensar Panamá, que pide la salida de los dos magistrados que dieron su voto favorable al fallo, a lo que respondió “estoy de acuerdo con ellos en varios puntos de ese comunicado, empezando porque sí tenemos una crisis de valores institucionales, pero eso no le corresponde solo a funcionarios sino también a miembros de la sociedad civil”.

Dijo además “yo no pienso que un fallo del Tribunal que no le ha agradado a otro grupo es un punto de ruptura para la democracia, lo que sí veo como punto de ruptura de la democracia es que quieran tener a los magistrados amedrentados para que no puedan tomar una decisión”.

El magistrado Juncá aseguró “yo todavía sostengo que el fuero penal electoral, como fueros y privilegios que establece la Constitución, no tiene cabida pero mientras sea ley de la República los magistrados estamos obligados a aceptarlos, acatarlos y cumplir con la ley… Si la ley lo establece, yo debo respetar la ley. Yo como magistrado no puedo elegir qué leyes cumplo o qué leyes no cumplo”.