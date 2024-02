Martinelli interpone querella criminal en contra de Cortizo y Gaby Carrizo

"Esos señores quieren sacarme a mi del engranaje político porque me tienen miedo, no quieren que el panameño cambie (...) Todo este caso que me han inventado, que es una patraña política para inhabilitarme, lo voy a pelear". "Esos señores quieren sacarme a mi del engranaje político porque me tienen miedo, no quieren que el panameño cambie (...) Todo este caso que me han inventado, que es una patraña política para inhabilitarme, lo voy a pelear".

Esta querella deberá ser presentada ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea para aprobar el proceso judicial en contra del presidente y vicepresidente.

Ricardo Martinelli y su sentencia por el caso New Business

Ricardo Martinelli ha sido sentenciado por el delito contra el Orden Económico en modalidad de Blanqueo de Capitales (caso New Businnes) a 128 meses de prisión (10 años y 8 meses) y al pago de una multa por B/. 19, 221,600.48 como pena accesoria en un lapso de 12 meses.