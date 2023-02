MedicSol, medicamentos: ¿Qué tan bueno es el programa?

El programa de Medicamento Solidario ( MEDICSOL ) fue bueno para las enfermedades de hipertensión y diabetes, pero hasta el momento no ha sido efectivo para aquellas personas que sufren de enfermedades crónicas, señala Emma Pinzón vocera de las Asociaciones de Pacientes de Enfermedades Crónicas.

La vocera indica que "el no hay aún existe" señalando en entrevista al Noticiero Matutino que se trata de pacientes minoría que requieren de medicamentos más especializados y que no se pueden encontrar en farmacias porque están agotado e indica que se ha descuidado a pacientes con enfermedades muy peligrosas.

https://twitter.com/TReporta/status/1622950170362105862 Frente a la falta de medicamentos en la CSS las autoridades “no han aterrizado en la ejecución y mientras no ejecutes y sigas haciendo las cosas de la misma manera no vas a solucionar nada”, cuestionó Emma Pinzon, vocera de los pacientes con enfermedades crónicas.#TReporta pic.twitter.com/kIDY3kymgQ — Telemetro Reporta (@TReporta) February 7, 2023

Falta de dinero en la compra de medicamentos

Según denuncia Pinzón, la Caja de Seguro Social (CSS) no cuenta con partidas presupuestaria para la compra de medicamentos los cuales son fundamentales en pacientes como el cáncer o artritis reumatoides "Existen enfermedades que si no se tratan con medicamentos es posible que el grado aumente" destaca.

Reuniones entre el Estado y pacientes

Tras las reuniones entre el gobierno y Asociaciones para encontrar soluciones al desabastecimiento de medicamentos, se han establecido proyectos que aún no han sido ejecutados, puntualiza Pinzón e indica que "Mientras no se ejecute y se realice los tramites de la misma manera, no se solucionará nada".

Aún existe esperanza a que el desabastecimiento de medicamentos en el país se acabe, resalta la vocera de asociaciones de pacientes de enfermedades cónicas, indicando que aún queda un año de administración por parte del gobierno para eliminar la burocracia en la compra de medicamentos.