MEDUCA finaliza la capacitación de formadores de docentes para el verano 2026

Alrededor de 100 docentes, que incluyen supervisores nacionales y regionales, directores de centros educativos y educadores de aula integrados en las distintas redes de las 16 regiones educativas, culminaron el proceso de capacitación “Formador de Formadores”, del Ministerio de Educación (MEDUCA) para el verano 2026.

El director nacional de Perfeccionamiento Profesional, Ludolfo Herrera, destacó que se están brindando los conocimientos necesarios a los facilitadores previo al inicio de la capacitación “Verano 2026”. Para este programa, se destinará una cantidad específica de facilitadores a cada región educativa, tomando en cuenta que la mayor concentración de educadores se dará en las provincias de Chiriquí, Veraguas y Panamá Oeste.

Desde el pasado mes de junio, se está preparando a estos facilitadores en aspectos como el rediseño curricular, con el objetivo de actualizar los contenidos educativos desde preescolar hasta duodécimo grado. Esto busca fortalecer las competencias de los estudiantes en todas las áreas y prepararlos para enfrentar los retos del presente y futuro.