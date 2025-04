MEDUCA suspende clases a nivel nacional este lunes ante llamado a huelga

Contenido relacionado: MEDUCA condena actos de violencia contra docentes que han optado por dar clases durante paro

La ministra detalló que la decisión fue consultada con el presidente de la República, José Raúl Mulino, y que este lunes se evaluará la situación, con la esperanza de que la medida no sea extendida. Molinar también hizo un llamado a la reflexión en torno al llamado a huelga de los trabajadores de la construcción.

“En una democracia hay mecanismos para debatir, para discutir. Hay derecho a no estar de acuerdo, hay espacio para hacer propuestas y plantear alternativas. Yo no sé qué resuelve el caos; no sé qué problema puede resolver creando caos en el país. Los que han hecho este llamado a alterar la vida del país no sé a quién beneficia, y eso les confieso es muy peligroso. Así empezaron muchos países en Centroamérica, que se dejaron acosar por la violencia”, señaló Molinar.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1916625305944404118&partner=&hide_thread=false #LoÚltimo La ministra de Educación, @lucymolinarj, anunció que las clases este lunes 28 de abril serán suspendidas a nivel nacional en escuelas oficiales y particulares, ante un llamado a huelga de varios sindicatos.



“Nuestra decisión es que para mañana para salvaguardar la… pic.twitter.com/OyXbafcLnE — Telemetro Reporta (@TReporta) April 27, 2025

El MEDUCA emite comunicado tras suspensión de clases

Ante el pronunciamiento de la ministra Lucy Molinar, el MEDUCA emitió un comunicado destacando que la seguridad de los estudiantes es lo primero.

"La difícil decisión ha sido adoptada debido a los anuncios recientes del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) y grupos afines, quienes han anunciado cierres de calles en distintas partes del país", señala el comunicado del MEDUCA.