MEDUCA suspende clases en Soloy, Ngäbe Buglé, ante brote de tos ferina

MEDUCA suspende clases en Ngäbe Buglé.

Por Ana Canto El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó la suspensión de clases y de toda actividad que implique aglomeración de personas en centros escolares del distrito de Soloy, en la comarca Ngäbe Buglé, tras confirmarse un brote activo de tosferina en la zona.

La medida se mantendrá vigente hasta que el Ministerio de Salud (MINSA) declare levantado el riesgo de contagio.

