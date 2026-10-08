MEDUCA y empresas capacitan a estudiantes de colegios oficiales.

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ), en alianza con empresas del sector privado, continúa impulsando el programa de Padrinazgo Educativo-Empresarial, que beneficia a estudiantes de 11.° y 12.° grado del área industrial de colegios oficiales, mediante capacitaciones técnicas y talleres orientados a fortalecer sus competencias para el mercado laboral.

En esta ocasión, la iniciativa contó con el respaldo de la Sociedad Nacional de Técnicos de Refrigeración y Aires Acondicionados de Panamá (SONATRAAP) y la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), que desarrollaron actividades de formación dirigidas a estudiantes de distintos centros educativos.

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Estudiantes reciben capacitaciones técnicas y herramientas de trabajo

SONATRAAP brindó capacitación técnica a estudiantes de cuatro centros educativos: el Colegio de Artes y Oficios, el IPT Louis Martinz, el IPT Don Bosco y el IPT Fernando de Lesseps.

Además, los participantes recibieron herramientas de trabajo donadas como parte de la iniciativa, según explicó Edwin Castillo, presidente de SONATRAAP.

El director nacional de Media Profesional y Técnica, Elías González, destacó la importancia de acercar la formación académica a las necesidades del sector productivo.

Empresas automotrices ofrecen talleres a estudiantes de colegios oficiales

Mediante la alianza con ADAP, estudiantes del IPT San Miguelito, Colegio de Artes y Oficios, IPT Ángel Rubio, IPT La Chorrera e IPT Chilibre participaron en dos talleres impartidos por empresas del sector automotriz.

La empresa Ricardo Pérez desarrolló el taller Comunicación Asertiva, mientras que Excel Automotriz abordó el tema Habilidades Blandas y Autoestima, con el propósito de proporcionar herramientas útiles para la formación académica y el futuro desempeño profesional de los estudiantes.

Como parte de la jornada, los estudiantes, acompañados por docentes y representantes del MEDUCA y de las empresas participantes, realizaron un recorrido por el Panamá Motor Show, donde conocieron novedades y oportunidades relacionadas con el sector automotriz.