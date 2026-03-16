MEDUCA y la Asociación de Hoteles reactivan programa educativo para estudiantes de turismo

MEDUCA y la Asociación de Hoteles firman convenio para apoyar a estudiantes de turismo.

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) y la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) firmaron una Carta de Intención para reactivar el programa Padrinazgo Educativo–Empresarial. Esta iniciativa busca vincular a los estudiantes del Bachillerato en Turismo con la realidad operativa y comercial de este sector clave para la economía panameña.

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Meta global: Beneficiar a más de 60,000 estudiantes de Educación Media Profesional y Técnica en 117 centros educativos.

Fase inicial: Impactará directamente a 5,000 estudiantes de Turismo, con planes de incluir próximamente los bachilleratos de Comercio y Contabilidad.

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El presidente de Apatel, Víctor Concepción, detalló que el modelo se basa en tres pilares: educación práctica, generación de oportunidades laborales e integración de la empresa privada. Bajo este esquema, cada colegio contará con una "empresa padrino" que brindará acompañamiento y espacios de aprendizaje real.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeducaPma/status/2033580414606926310&partner=&hide_thread=false Se reactiva el programa Padrinazgo Educativo–Empresarial, tras una década suspendido, mediante una alianza con la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL), que permitirá acercar a estudiantes del Bachillerato en Turismo a la realidad del sector hotelero. #SomosMeduca pic.twitter.com/UaY1kiBrZp — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) March 16, 2026

Alianzas estratégicas: Centros educativos y hoteles padrinos

En esta primera etapa, 15 centros educativos han sido vinculados con importantes hoteles:

Instituto Comercial Bolívar - Sheraton Grand

IPT Comercio - Best Western El Dorado

Centro Educativo Dr. Octavio Méndez Pereira - Marriott AC

Centro Educativo Bilingüe República de Haití - Marriott Executive Apartments

IPT Juan Díaz - Miramar Intercontinental

Escuela Isabel Herrera Obaldía - Las Américas Golden Tower

IPT Río Hato - Hotel Buenaventura

IPT La Concepción - Hotel Dos Ríos (Volcán, Chiriquí)

Colegio Pablo Emilio Corsen - Hampton Inn de David

Colegio Francisco Morazán - Hotel Ciudad de David

Colegio José Guardia Vega - Radisson Colón.

Instituto Plinio Moscoso - Hotel Los Guayacanes

Benigno Tomás Argote - Hotel Valle Escondido (Chiriquí)

Colegio Francisco Morazán - Hotel Hacienda Los Molinos

Colegio Richard Newman - JW Marriott

IPT Jeptha B. Duncan - Hilton Waldorf

El MEDUCA confirmó que continuará gestionando alianzas con otras asociaciones del sector privado para ampliar este modelo de colaboración y fortalecer la inserción laboral de los jóvenes panameños.