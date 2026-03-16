MEDUCA y la Asociación de Hoteles reactivan programa educativo para estudiantes de turismo

El Ministerio de Educación (MEDUCA) y la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) firmaron una Carta de Intención para reactivar el programa Padrinazgo Educativo–Empresarial. Esta iniciativa busca vincular a los estudiantes del Bachillerato en Turismo con la realidad operativa y comercial de este sector clave para la economía panameña.
- Meta global: Beneficiar a más de 60,000 estudiantes de Educación Media Profesional y Técnica en 117 centros educativos.
- Fase inicial: Impactará directamente a 5,000 estudiantes de Turismo, con planes de incluir próximamente los bachilleratos de Comercio y Contabilidad.
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El presidente de Apatel, Víctor Concepción, detalló que el modelo se basa en tres pilares: educación práctica, generación de oportunidades laborales e integración de la empresa privada. Bajo este esquema, cada colegio contará con una "empresa padrino" que brindará acompañamiento y espacios de aprendizaje real.
Alianzas estratégicas: Centros educativos y hoteles padrinos
En esta primera etapa, 15 centros educativos han sido vinculados con importantes hoteles:
- Instituto Comercial Bolívar - Sheraton Grand
- IPT Comercio - Best Western El Dorado
- Centro Educativo Dr. Octavio Méndez Pereira - Marriott AC
- Centro Educativo Bilingüe República de Haití - Marriott Executive Apartments
- IPT Juan Díaz - Miramar Intercontinental
- Escuela Isabel Herrera Obaldía - Las Américas Golden Tower
- IPT Río Hato - Hotel Buenaventura
- IPT La Concepción - Hotel Dos Ríos (Volcán, Chiriquí)
- Colegio Pablo Emilio Corsen - Hampton Inn de David
- Colegio Francisco Morazán - Hotel Ciudad de David
- Colegio José Guardia Vega - Radisson Colón.
- Instituto Plinio Moscoso - Hotel Los Guayacanes
- Benigno Tomás Argote - Hotel Valle Escondido (Chiriquí)
- Colegio Francisco Morazán - Hotel Hacienda Los Molinos
- Colegio Richard Newman - JW Marriott
- IPT Jeptha B. Duncan - Hilton Waldorf
El MEDUCA confirmó que continuará gestionando alianzas con otras asociaciones del sector privado para ampliar este modelo de colaboración y fortalecer la inserción laboral de los jóvenes panameños.