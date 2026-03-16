Panamá Nacionales -  16 de marzo de 2026 - 16:49

MEDUCA y la Asociación de Hoteles reactivan programa educativo para estudiantes de turismo

El MEDUCA confirmó que continuará gestionando alianzas con otras asociaciones del sector privado para ampliar este modelo de colaboración.

MEDUCA y la Asociación de Hoteles firman convenio para apoyar a estudiantes de turismo.

MEDUCA y la Asociación de Hoteles firman convenio para apoyar a estudiantes de turismo.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) y la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) firmaron una Carta de Intención para reactivar el programa Padrinazgo Educativo–Empresarial. Esta iniciativa busca vincular a los estudiantes del Bachillerato en Turismo con la realidad operativa y comercial de este sector clave para la economía panameña.

El proyecto tiene una ambiciosa proyección nacional:

  • Meta global: Beneficiar a más de 60,000 estudiantes de Educación Media Profesional y Técnica en 117 centros educativos.
  • Fase inicial: Impactará directamente a 5,000 estudiantes de Turismo, con planes de incluir próximamente los bachilleratos de Comercio y Contabilidad.

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El presidente de Apatel, Víctor Concepción, detalló que el modelo se basa en tres pilares: educación práctica, generación de oportunidades laborales e integración de la empresa privada. Bajo este esquema, cada colegio contará con una "empresa padrino" que brindará acompañamiento y espacios de aprendizaje real.

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Alianzas estratégicas: Centros educativos y hoteles padrinos

En esta primera etapa, 15 centros educativos han sido vinculados con importantes hoteles:

  • Instituto Comercial Bolívar - Sheraton Grand
  • IPT Comercio - Best Western El Dorado
  • Centro Educativo Dr. Octavio Méndez Pereira - Marriott AC
  • Centro Educativo Bilingüe República de Haití - Marriott Executive Apartments
  • IPT Juan Díaz - Miramar Intercontinental
  • Escuela Isabel Herrera Obaldía - Las Américas Golden Tower
  • IPT Río Hato - Hotel Buenaventura
  • IPT La Concepción - Hotel Dos Ríos (Volcán, Chiriquí)
  • Colegio Pablo Emilio Corsen - Hampton Inn de David
  • Colegio Francisco Morazán - Hotel Ciudad de David
  • Colegio José Guardia Vega - Radisson Colón.
  • Instituto Plinio Moscoso - Hotel Los Guayacanes
  • Benigno Tomás Argote - Hotel Valle Escondido (Chiriquí)
  • Colegio Francisco Morazán - Hotel Hacienda Los Molinos
  • Colegio Richard Newman - JW Marriott
  • IPT Jeptha B. Duncan - Hilton Waldorf

El MEDUCA confirmó que continuará gestionando alianzas con otras asociaciones del sector privado para ampliar este modelo de colaboración y fortalecer la inserción laboral de los jóvenes panameños.

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