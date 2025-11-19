Panamá Nacionales -

MEF realiza inventario de las leyes especiales que afectan el presupuesto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realiza un inventario de las leyes especiales que deben ser modificadas, por la rigidez que imprimen al presupuesto, y que se han convertido en una pesada carga del servicio de deuda y obligaciones. Sectores opinan que las puertas de la Asamblea Nacional deben abrirse para llevar a cabo un debate sano sobre las posibles modificaciones.