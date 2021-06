Meilán: Mala comunicación la del abogado de Denisse Vega tras reunión con procurador encargado

"Lo prudente es que hubiesen dado detalles de la reunión para evitar suspicacias", Meilán sobre encuentro en el Ministerio Público

"Ni tú ni yo ni nadie sabe lo que pasó ahí. No sabemos si la licenciada Denisse estaba siendo entrevistada. Al final del camino el error aquí o lo que yo pienso que no es correcto es que el abogado debió en alguna forma salir y aclararle a los medios qué diligencia se estaba haciendo, qué se estaba coordinando, o sea lo más probable es que esta señora Denisse estaba ahí y se le estaba recogiendo su entrevista y va a continuar hoy, eso es algo que se ve todos los días, lo vimos en el Gobierno pasado y vimos toda la fila de gente que iba a declarar y a veces no terminaban e iban el día siguiente", indicó el representante legal de Minsa.

Por otro lado, Meilán acotó que espera este viernes reunirse con la fiscal Morcillo para conocer el rumbo que lleva la investigación y además aseguró que se espera este viernes se realicen algunas diligencias que lleven al hallazgo de los viales utilizados en esta vacunación clandestina y otro tipo de pruebas.

El abogado indicó que espera que esta investigación se realice con celeridad, pero agregó que hay que entender los tiempos de la investigación y no hay que entorpecer los procesos para develar lo sucedido en esta vacunación clandestina.