Mesa técnica de medicamentos evalúa las farmacias solidarias

Directora de Farmacia y Drogas explica los avances en la mesa técnica de medicamentos

Tras estas inclusiones para darle más accesibilidad de medicamentos genéricos de estos países, señala Lau que desde que se hicieron los cambios han tenido un aumento de un 13% en solicitudes en este tipo de procedimientos.

La directora Lau también informó sobre las farmacias solidarias que se han propuesto utilizar como un modelo de establecimientos, a través del cual le darán más accesibilidad a los panameños.

"Es un modelo que hay en otros países y estamos estudiando la mecánica de cómo aplicarlo aquí en Panamá y es parte del plan estratégico. Eso se viene viendo en ese plan estratégico de las metas desde antes... Estas farmacias que nosotros queremos llamarlas solidarias y que también queremos que sean farmacias ya establecidas, que soliciten ser farmacias solidarias o una farmacia nueva que se ubique en un punto muy estratégico o algún punto donde no haya accesibilidad a los medicamentos y por qué no, sea un farmacéutico el propietario de estas pequeñas farmacias. Estamos estudiando el modelo, aún no lo tenemos muy claramente definido", acotó Lau.

Lau se refirió a la canasta básica de medicamentos ampliada en el 2019, la que se pasó de 40 a 153 medicamentos, y en la que según Lau, no ha sido un instrumento que la población no ha aprovechado al máximo. Sobre la directora explicó que en esta canasta aparecen los precios más altos y más bajos del medicamento que la persona va a consumir y en esta puede decidir cuál medicamento lleva, si es uno innovador o el genérico que se le haya prescrito.

Finalmente Lau señaló que en la mesa también se trabaja en un Observatorio Nacional de los precios de medicamentos y que a este análisis se han unido expertos como la decana de la Facultad de Medicina de la Universidd de Panamá, la farmacóloga Ivonne Torres, el director general de Contrataciones Pública Rafael Fuentes, y la AIG, quienes trabajan en la digitalización de los procesos y la modernización de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas y del Instituto Especializado de Análisis, el cual es el brazo operativo en cuanto a los análisis de los medicamentos que se registran en el país.