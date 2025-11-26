Metro de Panamá ordena desalojo de buhoneros en la estación 24 de Diciembre

Los buhoneros ubicados en los alrededores de la estación del Metro de Panamá en 24 de Diciembre fueron desalojados este martes como parte de un operativo interinstitucional que busca recuperar espacios públicos y garantizar zonas seguras para los usuarios del sistema.

El Metro de Panamá informó que el procedimiento forma parte de sus acciones de control de predios, orientadas a mejorar la movilidad y mantener libres los accesos para el desplazamiento de miles de pasajeros diarios.

Desalojan a buhoneros de la estación del Metro de Panamá en 24 de Diciembre

Buhoneros de la estación de @elmetrodepanama de la 24 de diciembre fueron desalojados este martes. El Metro explicó que el operativo forma parte de las acciones de control de predios y recuperación de espacios públicos y zonas seguras para el desplazamiento de usuarios, y que el… pic.twitter.com/w4VoV4tS4x — Telemetro Reporta (@TReporta) November 25, 2025

Según la entidad, el operativo se ejecutó después de más de un año de coordinaciones con las autoridades locales, incluyendo instancias municipales y de seguridad, con el fin de realizar el proceso de manera ordenada y respetando los trámites correspondientes.

El Metro también destacó que estos operativos buscan mantener condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad y circulación, especialmente en estaciones con alta afluencia como 24 de Diciembre, una de las terminales más concurridas de la Línea 2.

Hasta el momento no se ha informado si se habilitarán áreas alternas para los comerciantes informales afectados.