Mezquita: Se están buscando fórmulas para focalizar mejor el subsidio del combustible

“En el país se han asignado recursos, B/. 11 millones hasta la fecha… el Gobierno lo que está mandado la señal es que no quiere y está buscando la forma de que no aumente la tarifa al usuario, ese es el significado de este subsidio, y se están buscando ahora nuevas fórmulas para focalizar mejor este subsidio, habida cuenta de que ahora salieron los transportistas de carga, los transportistas colegiales, los transportistas de diferentes cosas que tienen una relación comercial con su clientela y que no tienen ninguna regulación en el precio del transporte”, indicó Mezquita en el programa Radiografía.

Explicó que en ese sentido, lo que se buscará es que el subsidio le llegue al que más lo necesita.

Con relación al proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional para el establecimiento de un fideicomiso de combustible, Mezquita señaló que se tendría que buscar una renta sustitutiva o contención del gasto.

“El Gobierno tendría que buscar otra fuente de ingreso para fondear este fideicomiso y trabajar en paralelo en focalizar los apoyos al transporte más sensitivo y el transporte más sensitivo es que el usa mayoritariamente la gente, que es el transporte colectivo, el Metro Bus, el Metro, los taxis… yo esperaría que en el transcurso de los próximos días se produjera ese anuncio porque hay una cadena de transporte de carga que al final de cuenta impacta en el costo del producto final del consumidor”, puntualizó.