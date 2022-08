"Mi único ingreso en el Estado es la Asamblea, como asistente técnico parlamentario", diputada Chandler

"Quiero aclararle a todo el país que yo no soy subordinada del presidente de la Asamblea, yo no estoy a lo interno de su planilla como se ha intentado poner en algunos medios y en las redes sociales. Yo soy electa por votación popular, soy la suplente de Gabriel Silva como bien lo he indicado y yo no formo parte de la planilla del diputado Adames", indicó la diputada suplente.

Chandler señaló que todo se trata de un ataque estructurado lanzado contra ella una vez lanzó su precandidatura por la libre postulación para diputada del circuito 8-3.

"Mi único ingreso en el Estado es la Asamblea, como asistente técnico parlamentario, que es el cargo bajo el cual aparezco, porque en el manual de cargos no existe el renglón de diputado suplente", detalló Chandler

La parlamentaria indicó que una gran cantidad de diputados suplentes se encuentran bajo la figura de asistentes o como asesores y explicó que los 2,000 dólares, de los que constan su salario, cuando en la ficha se hacen las deducciones, el total a cobrar es de 1,500 balboas.

"En mi caso no recibo dietas, no recibo gasolina, como ningún otro miembro de mi bancada", concluyó Chandler.

La diputada señaló que cuando ella suple a Gabriel Silva en el hemiciclo no recibe ningún pago adicional.

"No, no cobró cuando me habilita mi principal, no tengo otro ingreso, estoy en Contraloría y aparezco solamente como asistente técnica parlamentaria, no devengo dos salarios, no cobro por habilitación, simplemente es ese el ingreso que tiene Walkiria Chandler D'Orcy, por eso estoy aquí, por eso estoy tranquila, por eso doy la cara, porque pueden buscarlo... y debo decirlo: hago mi trabajo", recalcó Chandler.