Microsoft ofrece apoyo con IA al Gobierno para aplicarlo en el sistema de pensiones y en el MEDUCA

Representantes de Microsoft ofrecieron apoyo al Gobierno de Panamá mediante el uso de tecnología e inteligencia artificial, con el objetivo de desarrollar soluciones para el área fiscal, el sistema de pensiones y el sector educativo.

La propuesta fue abordada durante una reunión celebrada en Davos, Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial, entre los ministros Felipe Chapman, de Economía y Finanzas, y José Ramón Icaza, de Asuntos del Canal, con Chris Berry, vicepresidente de Industrias Públicas de Microsoft.

Licencias para entidades públicas y la CSS

Durante el encuentro, también se evaluó la posibilidad de una compra especial de licencias tecnológicas para aproximadamente cinco entidades públicas, incluyendo la Caja de Seguro Social (CSS), con el fin de modernizar procesos y mejorar la eficiencia institucional.

Microsoft ofrece apoyo en ciberseguridad y recaudación fiscal

Microsoft manifestó además su disposición de brindar apoyo en materia de ciberseguridad, así como herramientas digitales para fortalecer el sistema de recaudación fiscal, una de las áreas clave para la sostenibilidad de las finanzas públicas del país.

En el ámbito educativo, la multinacional tecnológica expresó su interés en respaldar el programa de computadoras para estudiantes, impulsado por el Ministerio de Educación (Meduca), iniciativa orientada a reducir la brecha digital y fortalecer el aprendizaje en las aulas.

Las autoridades destacaron que este tipo de acercamientos forman parte de los esfuerzos del Gobierno para impulsar la transformación digital del Estado y atraer alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo del país.