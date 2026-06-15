MIDES inicia último pago en efectivo de 2026 para más de 22 mil beneficiarios

Más de un centenar de funcionarios, entre pagadores, supervisores y unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), partió la madrugada de este domingo desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para cumplir con la última jornada del segundo pago de 2026 de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) en áreas de difícil acceso y zonas comarcales.

La movilización fue acompañada por la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, quien destacó el compromiso institucional de llegar a las comunidades más apartadas del país para garantizar la entrega de los beneficios sociales.

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MIDES informa que más de 22 mil beneficiarios recibirán pagos

Del 15 al 19 de junio, un total de 22,105 beneficiarios recibirán transferencias por un monto global de B/.4,727,850.00.

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Los desembolsos se efectuarán en las provincias de Colón, Darién y Veraguas, así como en las comarcas Emberá, Kuna Yala y Ngäbe Buglé, donde las condiciones geográficas dificultan el acceso a servicios públicos y programas estatales.

Operativo incluye rutas terrestres, aéreas y acuáticas

Para completar la jornada de pagos, el MIDES organizó 20 rutas y 144 puntos de pago.

El operativo contempla 78 rutas acuáticas, 32 aéreas y 34 terrestres, con el objetivo de llegar a todas las comunidades programadas dentro del calendario establecido.

La ministra Carles señaló que estas acciones permiten acercar los servicios del Estado a las poblaciones más vulnerables y garantizar el acceso oportuno a los beneficios sociales.

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Habrá ferias de alimentos en comunidades beneficiadas

Como parte de las actividades complementarias, el MIDES coordinará junto al Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) la realización de ferias de alimentos en comunidades como Llano Ñopo y Hato Ratón.

La iniciativa busca ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles y fortalecer la seguridad alimentaria de las familias beneficiarias.

Más de 163 mil personas cobraron con Tarjeta Clave Social

Este pago en efectivo se realiza luego de culminar el segundo desembolso de 2026 mediante la modalidad de Tarjeta Clave Social, desarrollado entre el 1 y el 12 de junio.

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Durante ese período, 163,686 beneficiarios recibieron B/.49,300,830.00 a través de cajeros automáticos y comercios autorizados.

Además, el MIDES informó que durante este segundo pago del año se incorporaron 3,705 nuevos beneficiarios, ampliando la cobertura de los programas sociales en todo el país.

La entidad reiteró a los beneficiarios la importancia de utilizar estos recursos para la compra de alimentos, medicamentos y otros artículos esenciales para el bienestar familiar.