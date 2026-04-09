Panamá Nacionales -  9 de abril de 2026 - 10:49

MIDES realiza pagos prestaciones y prima de antigüedad a exfuncionarios este 9 de abril

MIDES entregará cheques de prestaciones y prima de antigüedad a exfuncionarios este 9 de abril. Conoce quiénes pueden cobrar y detalles del pago.

MIDES realiza pagos prestaciones y prima de antigüedad

MIDES realiza pagos prestaciones y prima de antigüedad

MIDES
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que este jueves 9 de abril se realizará la entrega de cheques correspondientes a prestaciones laborales y prima de antigüedad adeudadas a exfuncionarios. La jornada se llevará a cabo a las 10:00 a.m. en el auditorio de la institución.

MIDES: ¿Qué pagos se estarán entregando?

Según el MIDES, durante esta jornada se hará entrega de:

  • Nuevos cheques de prima de antigüedad
  • Nuevos cheques de prestaciones laborales
  • Pagos de prima de antigüedad pendientes por retirar
  • Cheques de prestaciones de exservidores públicos pendientes
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Llamado a los beneficiarios

La entidad exhortó a los exfuncionarios a verificar si tienen pagos pendientes y acudir en la fecha establecida para retirar sus cheques.

Este proceso forma parte de la cancelación de compromisos laborales acumulados con extrabajadores del Estado.

Importancia del pago

La entrega de estas prestaciones representa el cumplimiento de derechos laborales adquiridos, especialmente para quienes mantenían pagos pendientes desde administraciones anteriores.

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