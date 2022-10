Mides: Tema del presupuesto no decide futuro del Vale Digital

"A raíz de la vista presupuestaria surgió en los medios la preocupación de que el Ministerio de Desarrollo Social no contaba con el presupuesto, yo quiero enviar un mensaje de tranquilidad en este sentido, no es el tema presupuestario como tal, el que está decidiendo si continúa o no el Vale Digital en este momento para nosotros, yo doy el ejemplo de que en el 2021 no teníamos presupuestado el Vale Digital dentro del Mides, en el 2022 se nos presupuestó 400 millones de balboas, pero que no cubren todo el resto del año, entonces nosotros en los próximos días vamos a estar haciendo traslados, vamos a ir a la Asamblea por traslado de partida para el Vale Digital, por ende el presupuesto en el Mides no siempre ha estado, no quiere decir que el Vale Digital continúa o no continúa, no es una señal de eso", explicó Castillo.