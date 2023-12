Minera Panamá: First Quantum aclara el motivo de la suspensión de 7 mil contratos

Minera Panamá , filial de First Quantum Minerals, informa que la solicitud de suspensión de 7 mil contratos de trabajadores enviada al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), se debió a "Los bloqueos ilegales de pequeñas embarcaciones en el puerto de Punta Rincón, que impedían la llegada de insumos, forzando la paralización de labores productivas".

La empresa solicita al MITRADEL un pronunciamiento rápido para atender a su fuerza laboral, a causa de la falta de respuesta de las autoridades.

Además, piden que se establezcan "planes responsables para atender la estabilidad laboral de aquellos colaboradores que la empresa no podrá retener, debido a los últimos acontecimientos".

En Cobre Panamá siempre hemos respetado las leyes panameñas, operando con transparencia y responsabilidad.

La solicitud al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) de suspender más de 7,000 contratos de trabajo se produjo debido a los bloqueos ilegales de pequeñas…



La solicitud al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) de suspender más de 7,000 contratos de trabajo se produjo debido a los bloqueos ilegales de pequeñas… pic.twitter.com/PbNa3lLFyI — Cobre Panamá (@Cobre_Panama) December 2, 2023

Ante la declaración de la Corte Suprema de Justicia, la mina explica que mientras no exista una hoja de ruta por parte del Gobierno Nacional, no se podrá determinar la cantidad de colaboradores que continuarán laborando en las tareas de conservación y mantenimiento (no operacionales).

"Desde Cobre Panamá reiteramos nuestra voluntad de entablar un diálogo abierto y constructivo, que permita abordar estas y otras preocupaciones", sostuvo en un comunicado.

Hoy, en Gaceta Oficial, se promulgó el fallo de inconstitucionalidad del contrato de concesión minera, después del análisis de la demanda presentada por el abogado Juan Ramón Sevillano.