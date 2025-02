Ministerio de Comercio investigará a empresa de escaneo de iris

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá investigará las operaciones del proyecto World, impulsado por la empresa Tools for Humanity, debido a la creciente preocupación de algunos ciudadanos referente a la captación de datos biométricos. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, indicó que, aunque no han recibido denuncias formales hasta el momento, el MICI está tomando medidas para empezar una investigación.

"Entiendo que es una empresa que no está cobrando, no sé ni siquiera si es una empresa. No tenemos denuncia formal, pero nos hemos puesto a investigar", comentó Moltó, quien también destacó que, según la información disponible, los responsables del proyecto no están solicitando pagos a los usuarios por los servicios ofrecidos. El ministro enfatizó que las personas involucradas están proporcionando sus datos de manera voluntaria.