Ministra: Cerca del 70% de las escuelas tienen condiciones básicas para el inicio de clases

Explicó que dentro de la ficha técnica del CON Escuelas se ha identificado que las principales áreas por ser intervenidas son infraestructura, mobiliario escolar y nombramiento de personal docente y administrativo, y están en ese proceso.

Añadió que, actualmente presentan cerca un 60 a 70% de actualización de los protocolos de bioseguridad establecidos, dentro de los cuales las escuelas tienen que contar con su plan de riesgo y sus propios protocolos, entre los que mencionó el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el cambio de mascarilla después de un recreo o de una ingesta de alimentos, y el tema de la limpieza cuando hay grupos de estudiantes matutinos y vespertinos.

“Lo más importante es saber que esto no es una improvisación, esto es parte de un plan de retorno y nosotros hemos pasado por tres momentos entre el año pasado y este de contar con los aforos completos, obviamente habrán escuelas en donde tu podrás establecer un distanciamiento de 20, 25, 30 centímetros pero eso no e slo que estamos estableciendo, cuando hemos dicho que el aforo es completo es porque en nuestro país estamos viviendo desde hace mucho tiempo con aforo completo y las escuelas prácticamente en toda la región están realizando sus actividades educativas así, si nosotros empezamos a hacer acciones de reducción de aforo nosotros estaríamos reduciendo esa posibilidad de que los estudiantes se beneficien a 100%”, indicó.

Agregó que también se ha estado analizando con todo el consejo de salud, la posibilidad de hacer los ajustes para que la mayoría de las escuelas que tienen más de 200 o 500 estudiantes, tengan una entrada escalonada, tanto en el sector oficial como particular.

Uso de uniformes escolares

Con relación al tema de los uniformes escolares, explicó que están conscientes de que habrá niños que por alguna situación no tendrán los uniformes en las primersas semanas de clases y asistirán a las escuelas con ropa particular, lo cual se dejó marcado con el objetivo de que esto no se convirtiera en un sinónimos de exclusión o impedimento de un ingreso a las escuelas en los primeros días, sin embargo, aclaró que esto no significa que padres de familia que cuenten con ingresos hagan la compra de polos y jeans.

“Esa no es la idea, la idea es que las escuelas mantengan sus uniformes… quiero dejar muy claro que el Gobierno a través del Ifarhu va a estar haciendo un depósito en las tarjetas digitales vinculadas al pago de las becas, en las cédulas juveniles, de más de B/. 80 millones en pagos de Pase U y el doble beneficio para las becas de excelencia y otros tipos de becas, el estudiante de primera está recibiendo B/. 90.00, el estudiante de premedia B/. 120.00 y el estudiante de media B/. 150.00, ese subsidio, ese apoyo es exactamente para que los estudiantes puedan con sus familias tener los insumos necesarios para arrancar él año de clases”, remarcó.

Vacunación contra la COVID-19

Por otro lado, la ministra de Educación dio a conocer que según los últimos datos, actualmente mantienen cerca de un 93 o 94% de docentes vacunados contra la COVID-19.

Además, considera que a la fecha se podría estar llegando al 79% de estudiantes entre los 12 a 18 años que han sido inoculados.

Mientras que en el caso de los estudiantes entre 5 y 11 años de edad, se calcula una vacunación de aproximadamente 20% según el último informe de PanavaC.

Reiteró que las escuelas se convertirán en centros de vacunación como usualmente se hace a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).