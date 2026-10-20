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Ministra de Cultura presentará ante la Asamblea propuesta para nueva Ley de Cine de Panamá

Este martese se aprobó en Consejo de Gabinete un proyecto de ley para derogar la Ley 16 del 27 de abril de 2012 que establece el régimen especial de la industria cinematográfica y audiovisual en Panamá, a fin de renovarlo. La iniciativa para la nueva Ley de Cine será presentada ante la Asamblea Nacional por la ministra de Cultura, María Eugenia Hererra, para su discusión y aprobación.