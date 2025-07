Ministra del MEDUCA, Lucy Molinar deja claro que no firmará un finiquito de huelga

La ministra de Educación ( MEDUCA ), Lucy Molinar, afirmó este viernes que no firmará ningún acuerdo de finalización de huelga con los gremios docentes, al considerar que la medida que mantienen no corresponde a una huelga legal, sino a un paro unilateral sin fundamento en temas educativos.

"Esto no es una huelga, esto es un paro unilateral. Yo no puedo firmar un finiquito de huelga porque esta no es una huelga legal. Los temas por los que están luchando no tienen nada que ver con educación", sostuvo la ministra durante declaraciones oficiales.

Ministra del MEDUCA no cederá ante paro de docente

"Esto es un paro unilateral... yo no puedo firmar un finiquito de huelga porque esta no es una huelga legal... no voy a decir que voy a firmar algo que no me compete", expresó este viernes la ministra de Educación, Lucy Molinar, quien dijo que hará cumplir la norma "si tú no… pic.twitter.com/nSkcghfPEy — Telemetro Reporta (@TReporta) July 4, 2025

Molinar reiteró que no cederá ante presiones sobre asuntos que no son de su competencia y aseguró que se mantendrá firme en el cumplimiento de la ley: “No voy a decir que voy a firmar algo que no me compete. Yo tengo que cumplir con la norma, y si tú no trabajas, no puedes recibir paga”, advirtió.

La titular de Educación también envió un mensaje directo a los educadores en paro: “Por favor atiendan a nuestros estudiantes, nuestro objetivo como institución es el estudiante. El otro día estuve en la Asamblea y escuchaba a una persona que gritaba en un micrófono ‘díganle a Lucy que yo no vuelvo’, cantándolo como si fuera un relajo. Hemos escuchado toda clase de insultos y groserías, de una manera poco digna de docentes”, lamentó.

Los docentes mantienen una paralización desde hace más de dos meses, en rechazo a las reformas de la Caja de Seguro Social. Mientras tanto, el Ministerio de Educación continúa gestionando nombramientos temporales para garantizar clases presenciales en los planteles afectados.