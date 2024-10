Ministra del MINGOB reconoce falla de la Alerta Amber en Panamá y pide que sea reformada

Contenido relacionado: Madre de Juan David García señala que a solo pasos de una parada de buses fue dejado su cuerpo

Ministra pide reformar la Ley de Alerta Amber

En relación a la desaparición de Juan David, Montalvo indicó que el caso ha generado un llamado claro a reformar el sistema para garantizar una mejor protección a los menores. "No podemos seguir perdiendo vidas", expresó.

"Debo compartir el criterio de la diputada de que no debemos seguir siendo irresponsables al momento de presentar este tipo de leyes, que por el aplauso del público decir que estamos haciendo algo que no estamos haciendo. Esta Ley fue objetada en su momento, llegó a segundo debate y quedaban dos caminos, vetarla o aceptarla. Los protocolos del Ministerio Público son los protocolos del Ministerio Público, para tener una ley como esta debemos reformar mucho y permitir cambios en nuestra legislación de protección del menor y necesitamos el apoyo de la Asamblea Nacional y es un debate que se debió dar y contemplar a todos los sectores, pues chocaba con la competencia privativa del Ministerio Público", puntualizó la ministra. "Debo compartir el criterio de la diputada de que no debemos seguir siendo irresponsables al momento de presentar este tipo de leyes, que por el aplauso del público decir que estamos haciendo algo que no estamos haciendo. Esta Ley fue objetada en su momento, llegó a segundo debate y quedaban dos caminos, vetarla o aceptarla. Los protocolos del Ministerio Público son los protocolos del Ministerio Público, para tener una ley como esta debemos reformar mucho y permitir cambios en nuestra legislación de protección del menor y necesitamos el apoyo de la Asamblea Nacional y es un debate que se debió dar y contemplar a todos los sectores, pues chocaba con la competencia privativa del Ministerio Público", puntualizó la ministra.

Problemas con telefónicas limita buena función de la Alerta Amber, según ministra

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1847341243917021396&partner=&hide_thread=false La ministra de Gobierno, @DinoskaDinoska, explicó los aspectos que han impedido la adecuada implementación de la #AlertaAmber en Panamá, y ayudar a salvaguardar la vida de los menores desaparecidos, como no haber contemplado los protocolos del Ministerio Público, el presupuesto,… pic.twitter.com/HSW9LsMnPx — Telemetro Reporta (@TReporta) October 18, 2024

Además, subrayó que la alerta no puede implementarse correctamente debido a problemas con las concesiones telefónicas, algunas de las cuales datan de 1994 y 1998, y a la falta de acuerdos con empresas como Apple, que involucran temas de privacidad y tecnología. Según la ministra, el presupuesto previsto inicialmente para la plataforma era de 5 millones de dólares, pero solo se contaba con 50 mil dólares en ese momento.

Montalvo también aclaró que la activación de la alerta es competencia exclusiva del Ministerio Público, y no del Ministerio de Gobierno. Señaló que es necesario involucrar a toda la sociedad para que, una vez activada la alerta y difundida la imagen del menor, se dé el apoyo ciudadano necesario para recuperarlos.

Finalmente, la ministra enfatizó que la Alerta Amber es solo una herramienta de búsqueda y no una solución en sí misma. "Debemos tener una política criminal enfocada en la protección de menores de edad", concluyó.