Ministra de Educación reitera que las escuelas no son clúster de contagios de COVID-19

En medio del incremento de los casos positivos de la COVID-19 que se está registrando a nivel nacional, la ministra de Educación de Panamá Maruja Gorday de Villalobos, reiteró este miércoles que las escuelas no representan un ambiente en el que se haya observado la propagación de contagios .

“Es importante resaltar que se sigue comprobando que las escuelas no son clúster de contagios, nosotros pudimos cerrar el año lectivo con 2,300 centros educativos abiertos en modalidad semipresencial y con tutoría y no se generó contagio en las escuelas… gracias a Dios llevamos una tercera semana de recuperación académica con 40 mil estudiantes a nivel nacional asistiendo a 94 centros educativos de manera presencial, recuperando las asignaturas que quedaron aplazados y no hemos tenido reportes, obviamente hay muchas medidas de bioseguridad, los chicos tiene los horarios diferenciados”, manifestó la ministra de Educación.

Por otro lado, señaló que se podrían tomar decisiones focalizadas en los sectores o corregimientos donde la tasa positividad sea más elevada.

“Nosotros sabemos que hay muchos corregimientos que no aumentó esa tasa de positividad y ya sobre esa experiencia saber que podemos tomar decisiones no generalizadas, sino más bien focalizadas donde esté más alta, obviamente siempre con el acompañamiento de las autoridades de salud”, indicó.