Ministro Felipe Chapman reacciona a la aprobación en segundo debate del Presupuesto General del Estado

Chapman, se refirió a las dificultades y retos que enfrenta al liderar la cartera de Economía y Finanzas, remarcando su compromiso con una administración responsable de los recursos del Estado. "Yo me voy tal cual entré, con la misma cantidad de amigos y gente que me aprecia, sin buscar uno más. Es más, si un ministro de economía es popular, no está haciendo su trabajo", afirmó, subrayando que su rol se centra en tomar decisiones que, aunque no siempre sean bien recibidas, son necesarias para la estabilidad económica del país.