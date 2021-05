Ministro Sucre reafirma que reapertura de las 100 escuelas se hará en áreas donde no hay COVID-19

El titular del Ministerio de Salud de Panamá (Minsa), Luis Francisco Sucre indicó que la reapertura de las 100 escuelas se hará en áreas donde no hay contagios de COVID-19 y esas se darán tras evaluar la situación con la encargada del Ministerio de Educación (Meduca), Maruja Gorday de Villalobos, con el fin de no afectar a los niños que no están teniendo acceso a las enseñanzas a través de los dispositivos móviles o a los medios de comunicación.