MINSA abre vacante para médico anestesiólogo en hospital de Penonomé

El Ministerio de Salud de Panamá ( MINSA ) anunció la apertura de un concurso para ocupar una plaza de médico especialista en anestesiología en el Hospital Aquilino Tejeira. La vacante busca fortalecer la atención médica en este centro hospitalario ubicado en la provincia de Coclé, específicamente en el distrito de Penonomé.

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Requisitos para aplicar según MINSA

Las autoridades de salud detallaron que los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Título de Doctor en Medicina .

. Especialidad en Anestesiología debidamente reconocida.

debidamente reconocida. Idoneidad profesional emitida por el Consejo Técnico de Salud.

emitida por el Consejo Técnico de Salud. Copia de cédula de identidad personal .

. Hoja de vida actualizada.

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Entrega de documentos en la Dirección de Recursos Humanos, edificio 261, Ancón, calle Gorgas.



Info: [email protected] | 512-9280 / 512-9560 / 512-9405 pic.twitter.com/ecMvzjhW9K — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) March 16, 2026

Entrega de documentos

Los interesados deberán presentar la documentación en la Dirección de Recursos Humanos del MINSA, ubicada en el edificio 261, Ancón, calle Gorgas, en la ciudad de Panamá.

Para mayor información sobre el proceso de aplicación, el Ministerio de Salud habilitó los siguientes canales de contacto:

Las autoridades reiteraron que el proceso se realizará mediante concurso, por lo que los aspirantes deberán cumplir con todos los requisitos establecidos para optar por la plaza.